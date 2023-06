Vìola prescrizione dell’affidamento in prova, arrestato 42enne

I carabinieri della stazione di Santa Margherita Belice hanno arrestato un quarantaduenne originario di Catania, ma residente in una comunità del belice, per aver violato le prescrizioni imposte dal tribunale di Sorveglianza. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe utilizzato un cellulare non autorizzato.

Per questo motivo il tribunale ha sospeso l’affidamento in prova ai servizi sociali disponendo nei suoi confronti l’aggravamento della misura cautelare. Il quarantaduenne, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Sciacca.