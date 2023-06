Scappa all’alt della Polizia e si schianta contro panchina

Incidente stradale a piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento. Il conducente di un’auto non si sarebbe fermato all’alt della Polizia e, inseguito dagli agenti, si sarebbe poi schiantato contro una panchina sulla quale era seduto un giovane ragazzo che è rimasto ferito ad una gamba ed è stato soccorso in un primo momento dai militari dell’Esercito, e poi trasferito dai sanitari Gise 118 all’Ospedale per le cure necessarie.

I militari hanno anche cercato di fermare il conducente dell’auto che ha ingranato la marcia e ha proseguito la corsa fino in via Imera dove avrebbe abbandonato l’auto e sarebbe scomparso nel nulla.