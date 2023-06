Oltre 3 chili di cocaina in uno zaino da bambina: arrestato 25enne

Oltre tre chili di cocaina purissima nascosti in uno zaino da bambina. I carabinieri del Comando provinciale di Siracusa hanno arrestato un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, bloccato nei pressi di Testaferrata mentre a passo svelto si dirigeva al parcheggio. Nello zainetto rosa che portava con sé i militari hanno trovato oltre 3 chili di cocaina purissima suddivisa in lamelle pressate e inserite in contenitori sottovuoto per sfuggire al fiuto dei cani antidroga.

Lo stupefacente, una volta tagliato e suddiviso in dosi, avrebbe fruttato circa 300.000 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare anche due pistole, marijuana e hashish, in parte già suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio.

L’uomo è stato condotto nel carcere ‘Cavadonna’ di Siracusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria