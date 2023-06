Rimodulati gli orari degli sportelli di Aica distribuiti nell’Agrigentino

Lo sportello sito nella sede centrale di Aica, area Asi, dal 5 giugno, osserverà i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:30 e dalle 14:15 alle 18:15; il sabato dalle 8:15 alle 14

A Sciacca, sempre da lunedì 5 giugno, gli operatori saranno a disposizione degli utenti:

lunedì dalle 8:15 alle 12:45 e dalle 14 alle 18:15;

martedì dalle 8:15 alle 14:15;

mercoledì dalle 8:15 alle 12:45 e dalle 14 alle 18:15;

venerdì dalle 8:15 alle 14:15

A Licata, anche in questo caso da lunedì prossimo:

lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dalle 9 alle 12:30

A San Giovanni Gemini le modifiche saranno in vigore dal 6 giugno:

l’utenza sarà ricevuta, a settimane alterne, il martedì dalle 9 alle 13:15.

A Cattolica Eraclea, dal 7 giugno, lo sportello sarà aperto a settimane alterne il mercoledì dalle 9 alle 13:30

A Casteltermini, dal 13 giugno, lo sportello sarà a disposizione degli utenti a settimane alterne, il martedì mattina dalle 9 alle 13:15

A Grotte le modifiche saranno in vigore dall’8 giugno: lo sportello sarà aperto il giovedì mattina dalle 8:30 alle 13:45.

A Sambuca di Sicilia, sempre dall’8 giugno prossimo, gli operatori di Aica riceveranno l’utenza a settimane alterne il giovedì, dalle 9 alle 13:15

A Raffadali, sempre dal 9 giugno, lo sportello sarà aperto il venerdì, dalle 8:30 alle 13:45

A Realmonte, dal 14 giugno prossimo, gli operatori riceveranno i cittadini a settimane alterne, il mercoledì dalle 8:30 alle 13:45

A Montevago, dal prossimo 15 giugno, lo sportello sarà aperto a settimane alterne il giovedì, dalle 9 alle 13:15.

Cambiano anche gli orari del centralino di Aica. Gli operatori saranno a disposizione dell’utenza:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 alle 14:15

martedì – giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:15 alle 18:15

sabato dalle 8:30 alle 13