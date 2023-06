Campobello di Licata, raccolta firme per Referendum sulla caccia

Referendum contro la caccia per abrogare 2 articoli di legge, presso il Comune di Campobello di Licata. Nella fattispecie: divieto al cacciatore di entrare nel fondo privato e la caccia diventi illegale. Gli interessati possono recarsi all’ ufficio elettorale per aderire alla raccolta di firme a sostegno del referendum.

Ci si può rivolgersi all’ente per ulteriori informazioni.

GIOVANNI BLANDA