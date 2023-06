Incidente stradale tra Agrigento e Favara, donna trasferita al Sant’Elia

Un brutto incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 3, in contrada San Benedetto, tra Agrigento e Favara. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes e una Fiat Punto. L’impatto è stato violento. Il bilancio è di due feriti.

Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’utilitaria. La conducente ha riportato una ferita alla gamba, sembrerebbe la rottura del femore. Per questo motivo è stata trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Ferito, ma in maniera lieve, anche l’uomo alla guida della Mercedes. Per lui semplici abrasioni alla mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico.