Scala dei Turchi, turista scivola e cade: salvati anche i due soccorritori bloccati

Sono stati recuperati e messe in salvo le tre persone che erano rimaste bloccate ai piedi della Scala dei Turchi di Realmonte. Si tratta di un turista americano, di un operatore del 118 e di un militare della Guardia Costiera di Porto Empedocle. Sono feriti, provati e stremati ma non in pericolo di vita. Le operazioni di salvataggio sono state condotte magistralmente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con mezzi speleologici. In volo anche un elicottero mentre una motovedetta della Guardia Costiera ha dato supporto via mare.

La dinamica, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata questa: due turisti, violando i divieti, sono riusciti ad accedere alla Scala dei Turchi da un’area privata e non demaniale. Qualcosa è andato storto e sono scivolati. Uno dei due si è messo in salvo mentre l’amico è caduto a valle. I due soccorritori si sono immediatamente attivati per tentare di recuperarlo ma sono rimasti a loro volta bloccati. Sul posto presenti anche i carabinieri della l stazione di Realmonte e il sindaco Sabrina Lattuca.