Favara, rubano cioccolati e caramelle alla Lidl: tre arresti

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato due coniugi e una loro amica per un furto avvenuto alla Lidl in via Capitano Callea.

L’accusa è furto con l’aggravante di aver agito in tre persone su cose esposte alla pubblica fede. Il fatto è avvenuto nella mattinata di domenica. I tre favaresi, entrati alla Lidl per fare la spesa, avrebbero rubato cioccolati e caramelle per un valore di cinquanta euro e nascosto la marce in un doppiofondo di una borsa.

Ad accorgersi degli strani movimenti è stato il titolare che ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato le tre persone e ritrovato la refurtiva. Il sostituto procuratore Sara Varazi ha disposto il giudizio direttissimo. I tre sono difesi dall’avvocato Salvatore Cusumano.