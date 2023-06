Giuseppe Li Vecchi : La leggenda della piccola Lucia da Siculiana scomparsa nel nulla

Questa è la storia che mi ha narrato la mia bisnonna sullabambina di Siculiana scomparsa per cause misteriose l’8 agosto del 1800 all’interno del suo palazzo:

La leggenda narra che nel lontano 1800 a Siculiana viveva una famiglia nobile che aveva una figlia femmina di nome Lucia La Rosa. Si narra che i genitori di Lucia fossero delle perosne benestanti e che abitassero in un grande palazzo. Al padre di Lucia non piacevano le figlie femmine ed il suo sogno era quello di avere un figlio maschio, cosi la mamma di Lucia dopo svariati aborti concepì una figlia femmina. Lucia era una bambina bellissima aveva capelli neri lunghi ed occhi castani vivissimi, era la bambina più bella del palazzo e chiunque la incontrasse per strada insieme alla mamma la riempiva di complimenti e di regali. Un giorno una signora gli regalò una bellissima bambola di pezza con cui Lucia giocava tutto il giorno, così un giorno la mamma lasciò Lucia a casa da sola per andare a fare la spesa ma al suo rientrò non trovò Lucia ma soltanto la sua bambola di pezza. La mamma disperata la cerco per tutto il palazzo ma di Lucia nessuna traccia. Fu indagato il padre ma le autorità di quel tempo dopo aver fatto le indagini arrivarono alla conclusione che il padre non centrasse nulla con la sua scomparsa. Ma la gente del vicinato era certa che fosse stato il padre che in assenza della madre prese la bambina che giocava dentro la sua stanza e la fece scomparire nel nulla. Dopo tantissimi anni il padre e la madre di Lucia concepirono un figlio maschio che sostituì la cara Lucia La Rosa e nessuno fece mai luce sul caso di Lucia La Rosa di Siculiana. La cara Lucia grida ancora vendetta da quel maledetto 8 Agosto 1800 quando qualcuno in assenza della madre entro nella sua stanzetta e la fece scomparire facendo perdere per sempre le sue tracce. Questa storia mi e stata narrata dalla mia bisnonna e nessuno fin ad oggi ne parla ma io voglio dare voce a chi non c’è la per ricordare la storia di questa piccola bambina di appena 7 anni scomparsa e mai ritrovata nei pressi del suo palazzo reale a Siculiana.

Giuseppe Li Vecchi