Una ventunenne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo dopo che è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Palermo–Agrigento, nei pressi di Bolognetta, in un tratto dove in meno di una settimana si sono verificati tre sinistri. La giovane è in gravi condizioni. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri.