Campobello di Licata, interventi per disabili

Avviso del Comune di Campobello di Licata ai cittadini per richiedere interventi a favore di persone con grave disabilità e prive di sostegno familiare. Il progetto è denominato “Dopo di noi”.

Avviso, inoltre, per l’ accreditamento di soggetti del “Terzo Settore” per la realizzazione di interventi per persone disabili.

Lo comunica l’Amministrazione comunale, con alla guida il Sindaco Antonio Pitruzzella.

GIOVANNI BLANDA