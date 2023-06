Cammarata, sequestrati 10 mila chili di formaggio non tracciato in caseificio

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Palermo, insieme ai militari della Compagnia di Cammarata, hanno effettuato un controllo mirato in un caseificio del posto riscontrando alcune irregolarità e sequestrando oltre 10 mila chili di formaggio non tracciato. L’accertamento è avvenuto anche in collaborazione con il personale dell’Asp di Agrigento.

L’ispezione è scattata in un caseificio di Cammarata dove i prodotti destinati alla commercializzazione sono risultati senza tracciabilità. I formaggi sono stati sequestrati e inviati in laboratorio per accertare la salubrità. Per il socio del caseificio sono scattate due sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro.