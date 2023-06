Corpus Domini, ad Aragona torna l’infiorata

Anche quest’anno, per la seconda volta, in occasione del Corpus Domini, verrà realizzata l’infiorata in alcune zone di Aragona, interessate dalla processione del Corpus Domini, e in modo particolare sulla gradinata e nella piazza della Chiesa Madre, in via Alberto Mario, e in un tratto della via Garibaldi. i disegni verranno realizzati con fiori, riso, grano, caffè, erbe aromatiche e fiori in carta fatti a mano

Un iniziativa realizzata dai tanti volontari delle parrocchie dell’unità pastorale di Aragona, che con entusiasmo vogliono testimoniare anche in questa maniera la fede nel Signore Gesù e, nello stesso tempo, creare spazi di bellezza nel paese di Aragona.

Iniziativa molto apprezzata lo scorso anno, che ha invogliato i volontari a ripeterla anche quest’anno.