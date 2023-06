Favara, Strada statale 640: due morti in incidente stradale

Una tragedia ha colpito la strada statale 640, lasciando un bilancio estremamente pesante. Due individui hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto vicino al bivio di Favara. Le vittime sono rimaste intrappolate all’interno dell’auto, che è andata subito a fuoco, rendendo ancora in corso le operazioni per l’identificazione dei corpi. Secondo una ricostruzione preliminare, due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente. Si ritiene che l’auto in cui viaggiavano le persone decedute abbia tamponato un’auto Audi. L’impatto è stato violento, causando il ribaltamento e successivo incendio dell’utilitaria. Sul luogo dell’incidente sono presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario.