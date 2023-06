Realmonte, nuova illuminazione pubblica in aree al buio da anni

L’amministrazione comunale di Realmonte, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca ha raggiunto un altro importantissimo traguardo, a beneficio della collettività, grazie all’istallazione di nuovi impianti di illuminazione su intere aree antropizzate, ma al buio da decenni e l’ammodernamento di quello già esistente. La ditta New Energy s.r.l. assumerà a proprie spese l’acquisto (fornitura), collocazione e messa in funzione di nuovi corpi-illuminanti in tre macro aree del territorio.

“L ‘Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca – ha dimostrato che in squadra si può fare la differenza, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare – conclude il sindaco Lattuca- l’assessore Fugallo, l’avvocato dell’Ente, Peppe Minio, che con la sua professionalità ha guidato il comune in un percorso virtuoso e l’avvocato della società, Rino Lo Giudice nonché la stessa New Energy, tutti i consiglieri, il presidente del consiglio, gli assessori e il geometra Enzo Cottone, che ha lavorato alacremente effettuando la ricognizione delle aree da illuminare e dell’impianto da ammodernare nonché il responsabili del I e II Settore, l’Arch. Giuseppe Vella e il dottore Alesci”.Politica è amministrare la Città- conclude il sindaco- L’amministrazione con questo importante atto ha dimostrato come sia ancora possibile fare politica nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

“Un mio personale plauso va al sindaco avv. Lattuca – dichiara l’avv. Giuseppe Minio-che si è spesa oltre l’auspicabile affinché tutto il territorio di Realmonte potesse essere illuminato a dovere, contemperando l’efficienza con il risparmio, in altri termini un ottimo risultato. Un plauso anch’esso personale va al geometra Vincenzo Cottone, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo risultato, frutto del suo infaticabile lavoro. Ringrazio i dirigenti, il segretario e l’amministrazione tutta, oltre che gli assessori e i consiglieri, che si sono spesi con grande unità di intenti. Ringrazio anche il collega Rino Lo Giudice e l’azienda da lui rappresentata, che hanno dimostrato come si possa anche modulare il proprio legittimo interesse a fini più grandi. Sono soddisfatto perché il lavoro di insieme ha partorito una vittoria comune”.

“Siamo contenti di aver concluso la transazione con il comune dopo tanti anni – dichiara il gestore – ringrazio il Sindaco e l’assessore che si sono impegnati molto ed il Geom Cottone che ha realizzato tutta la parte tecnica partendo dall’inizio del rapporto. Da adesso siamo sicuri che ci sarà una migliore collaborazione ed un’intesa perfetta per un servizio alla comunità.. Per tanto tempo mio fratello Lillo ha condotto gli impianti d’illuminazione come incaricato della società ed a lui va il merito di tutto”.

L ‘avv. Lo Giudice – sottolinea che – si è fatto un ottimo lavoro che credo sia soddisfacente per tutte le parti.Ho riscontrato la volontà e la voglia di definire questa questione da parte del sindaco e da parte dell’amministrazione comunale tutta alla quale va il mio personale ringraziamento così come ringrazio l’avvocato Minio splendido collega e integerrimo professionista che con il suo saper fare è riuscito a trovare l’accordo giusto e le modalità per raggiungerlo. Bisogna riconoscere anche il grande impegno che hanno profuso gli uffici comunali, in particolare l’architetto Vella il dottore Alesci è l’encomiabile ed instancabile geometra Enzo Cottone senza il quale certamente non avremmo potuto raggiungere questo risultato.

In questo momento voglio soprattutto ricordare il mio più caro compianto amico Lillo Antona. Oggi mentre firmavano l’accordo lo sentivo ancora accanto a me ed a lui va il mio pensiero per questo importante risultato.. sono convinto che ne sarebbe contento perché ha amato il suo lavoro e ha amato la città di Realmonte come fosse la sua città d’origine’. “L’atto transattivo – dichiara il geom.Enzo Cottone – mette la parola “fine” ad un’annosa, quanto paradossale, controversia, sfociata anche sui banchi della corte di Assise del tribunale di Agrigento nonché di quelli della corte di Appello di Palermo.

Un estenuante lavoro da parte del Servizio di Pubblica Illuminazione, abilmente assistito dall’Avv. Giuseppe Minio, che ha dato i suoi sperati frutti e chiuso la vicenda in modo più che soddisfacente per entrambi le parti. Adesso dalle parole si passa ai fatti. Inizia un percorso con interventi che porteranno al ricambio totale della tipologia delle lampade da Sodio Alta Pressione (SAP) a LED, all’installazione di nuovi punti-luce, in particolare nelle parti più antropizzate del territorio (iniziando dalle zone balneari), al ripristino di pali e corpi illuminanti mancanti e alla sostituzione di pali e corpi illuminanti vetusti, alla riattivazione di tratti di impianti non funzionanti, etc. Sono molto soddisfatto – conclude il geom Cottone – ringrazio il Sindaco Santina Lattuca, l’Assessore ai Lavori Pubblici Nino Fugallo, la Giunta e il Consiglio Comunale e gli Avvocati Giuseppe Minio e Rino Lo Giudice per questo importantissimo risultato, raggiunto in piena sinergia e con alto senso di responsabilità nei confronti della comunità realmontina.Un esempio di buona amministrazione che opera nell’interesse, esclusivo e primario, dei cittadini e del territorio”.