Rete dei parchi letterari e parchi urbani siciliani, Savarino presenta ddl all’Ars

“Ho depositato in Assemblea Regionale un disegno di legge di cui sono prima firmataria, condiviso da tutti i colleghi del gruppo Fratelli d’Italia e dal nostro assessore al ramo, che mira a istituire la rete dei parchi letterari siciliani includendo anche i parchi urbani ad interesse letterario che rappresentano opere di autori conosciuti nel panorama nazionale ed internazionale, facendoli rientrare all’interno di itinerari e cammini culturali.L’intento è quello di promuovere quei paesaggi intrisi della nostra tradizione culturale e far rivivere ai visitatori attraverso eventi, visite guidate e iniziative con le scolaresche, i nostri grandi autori ricordandone l’ispirazione e la creatività nei luoghi che gli furono cari.

Un modo per valorizzare e salvaguardare l’ambiente, l’identità culturale, la storia e le tradizioni dei nostri territori coinvolgendo e gratificando il tessuto sociale e imprenditoriale locale”. Cosi in una nota l’onorevole Giusi Savarino, FdI.