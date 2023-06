Campobello di Licata, Domenica Processione Corpus Domini

Processione serale del Corpus Domini, domenica 11 giugno, a Campobello di Licata. Per l’occasione, il Comune ha firmato un’ordinanza sindacale che istituisce l’interdizione alla circolazione veicolare, con divieto di sosta, nella centrale Piazza XX Settembre e nella via Umberto. Divieto di transito dei veicoli anche in tutte le strade che si immettono in Piazza Xx Settembre. L’Ufficio tecnico comunale collocherà transenne e segnali nelle zone interessate, alle Forze dell’Ordine l’incarico di fare rispettare l’ordinanza del sindaco.

Giovanni Blanda