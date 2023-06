Favara, torna la festa di San Giuseppe: al via dal 17 agosto

Si svolgerà dal 17 al 27 agosto 2023 la tradizionale ed ultracentenaria Festa di San Giuseppe di Favara. Una data estiva, rispetto a quella liturgica del 19 marzo, stabilita, appunto oltre 100 anni fa per dar modo ai tanti favaresi emigrati, che tornano a Favara per le ferie estive, di porte partecipare ai festeggiamenti del veneratissimo patriarca. Data estiva gradita anche dai tantissimi favaresi che proprio a fine agosto, terminati i lavori nei campi, rimangono in paese per godere del meritato riposo e potere partecipare ai festeggiamenti.

Dopo un periodo di stop, causato da vari motivi e negli ultimi anni anche alla pandemia da covid-19, si ritorna a programmare una Festa, religiosa e popolare, distinta nei due aspetti. Momento di preghiera ma anche ludico-ricreativo auspicato dai parrocchiani e condiviso da tanti cittadini, esponenti di associazioni impegnate nel campo sociale, culturale, sportivo che vogliono mettere a disposizione il proprio talento, le loro capacità le proprie forze per animare una Festa di San Giuseppe che unisca la religiosità e la venerazione per uno dei Santi più amati dai cattolici, alla condivisione di eventi che vedano la città, ed anche forestieri, trascorrere serene serate all’insegna del sano divertimento.

Per questo si è pensato di sfruttare al meglio le capacità e le ricchezze che sono presenti nel nostro territorio per programmare delle serate con un calendario che va dal 17 al 27 agosto 2023. Tra le proposte: Lo Zecchino d’oro, Serata di musica e canto, sfilata, gara di biciclette con circuito cittadino.

In programma anche una serata dedicata ai Fuochi d’artificio. Ed il lunedì finale, dopo la conclusione della Festa religiosa, anche una probabile serata conclusiva con un ospite canoro. Ma essendo i mezzi economici molto limitati, per poter realizzare questo ricco programma, si è pensato di trovare qualche sponsor e fare una raccolta tra i cittadini, impegnando persone responsabili e conosciute.

Essi saranno inoltre riconoscibili in quanto saranno muniti di un foulard con l’immagine di San Giuseppe e nello stesso tempo rilasceranno sempre una ricevuta con la matrice che ritornerà agli organizzatori. In relazione a quanto sarà raccolto, si programmeranno le diverse attività della Festa, sicuri che i cittadini di Favara non faranno mancare il proprio apporto.