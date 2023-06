Terme di Sciacca, Schifani e Falcone pronti a incontrare Comitato civico

“Alla luce della nota del Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca e tenuto conto della grande importanza che per il governo regionale riveste la riapertura delle terme saccensi, il presidente Renato Schifani e l’assessore all’Economia, Marco Falcone, hanno già dato disponibilità a poter incontrare i rappresentanti del comitato, il sindaco di Sciacca e i deputati dell’Agrigentino, mercoledì 14 giugno alle ore 12, per fare il punto sulle iniziative che sta mettendo in campo la Regione per riqualificare il patrimonio termale siciliano”. Lo fanno sapere in una nota i deputati di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo.