Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Iacono (PD) nominata tra i componenti

La deputata agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono farà parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. A comunicarlo alla parlamentare è stato oggi il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

“Si tratta di una commissione la cui istituzione è stata voluta dal Gruppo parlamentare del Pd – spiega Iacono – e che ha come prima firmataria la collega Chiara Gribaudo. E’ per me una importante opportunità per occuparmi di un tema ancora oggi tristemente attuale, quale quello delle morti bianche. L’obiettivo è, soprattutto, quello di mantenere alta l’attenzione sul tema della tutela dei lavoratori con particolare attenzione a quanto avviene in Sicilia, dove troppo spesso ci si trova ancora oggi a dover barattare la sopravvivenza economica con la salute e la sicurezza. È mia intenzione incontrare subito dopo l’insediamento i sindacati e le organizzazioni datoriali e di categoria, impegno che svolgerò anche a livello locale per portare a Roma le istanze del territorio”.