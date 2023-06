Domenica (11 giugno), raccolta di sangue, a Campobello di Licata. Era stata programmata, in un primo momento, per domenica scorsa, ma rinviata per “motivi organizzativi”, secondo l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, che promuove l’evento. Si inizierà alle ore 8. L’iniziativa di volontariato presso i locali della sede Avis, sita in via Nicotera, sotto questo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. In precedenza sono state raccolte 14 sacche di sangue e due pre-donazioni (idoneità a donare sangue).

Giovanni Blanda