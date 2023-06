Campobello di Licata, risarcimento in controversia bancaria

Quando in ballo ci sono i risparmi di una vita, la “profilatura” dei clienti di una banca è fondamentale.

Per questo l’arbitro per le controversie finanziarie ha disposto che un intermediario di un noto istituto di credito con filiale a Campobello, non avendo “profilato” al meglio i propri clienti, debba risarcire circa 6 mila euro a due clienti, non certo esperti in finanza.

Assistiti dall’avvocato Giancarlo

Tricoli avevano presentato una segnalazione all’arbitro del settore, lamentando una presunta violazione degli obblighi informativi e delle regole in materia di profilatura e di a-deguatezza nella prestazione di un servizio di investimento.

12 agosto 2016, su consiglio dell’in-termediario i due clienti campobelle-si avevano sottoscritto obbligazioni subordinate emesse dall’Intermedia-

rio, per il valore nominale di circa 25 mila euro, sostenendo un esborso pari a 20.000. I due ricorrenti, che si dichiararono privi di esperienze e conoscenze in ambito finanziario e con un basso grado di scolarizzazione (di-

ploma di scuola media e licenza ele-mentare), affermarono di essere stati. indotti ad investire i propri risparmi in tale operazione che, inizialmente prospettata quale sicura e redditizia, si era poi rivelata infruttuosa, comportando anzi una perdita superiore al 70% dell’importo originariamente investito. I ricorrenti evidenziarono, inoltre, che, nel momento in cui erano emerse le prime notizie allarman-

ti, si recarono più volte in Banca assieme ad altri clienti che avevano sottoscritto analoghi prodotti, ricevendo ancora una volta rassicurazioni circa la sicurezza dell’investimento e la solidarietà della Banca “nel-

l’ottica del rimborso alla scadenza”

La banca e lintermediario non mancarono di difendersi ovviamente evidenziando la correttezza del loro operato, sia sul fronte delle informazioni ai clienti, sia su quello della profilatura degli stessi, per procedere all’operazione finanziaria. Il collegio infatti, in parziale accoglimento del ricorso, ha deciso che l’interme-diario debba corrispondere ai ricor-renti, a titolo di risarcimento del danno, circa 6 mila euro, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l’Interme-diario comunicherà all’Acf gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione. L’intermediario sarà tenuto a versare alla Consob 400 euro.