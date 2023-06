Incendio in appartamento: muore 78enne

Un uomo di 78 anni è morto a causa di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione in via dei Frati Minori, a Palermo.

A quanto si apprende, l’incendio sarebbe divampato in camera da letto, probabilmente per cause elettriche in corrispondenza di un termoventilatore, ha prodotto fumi di combustione che hanno invaso l’intero appartamento.

Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche 118, carabinieri e polizia, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.