Campobello di Licata, Riaperti i termini per un esperto in materia amministrativa

Riaperti i termini (sino al 14 del mese) della manifestazione di interesse per il reperimento a tempo parziale a 25 ore settimanali, di un esperto in materia amministrativa. Tra i requisiti la laurea magistrale, cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici. Il candidato non deve essere licenziato dalla pubblica amministrazione. I documenti da inviare al comune capofila di Canicattì. Lo ha reso noto il comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda