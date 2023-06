Naro, antenna telefonia: nasce comitato

Naro: Dopo la manifestazione spontanea sfociata stamani 13/06/2023, si è costituito un comitato permanente contro l’installazione di un antenna telefonica gestita da Wind Tre in via Verga a Naro, i cittadini chiedono che l’antenna non venga installata ma che venga attuato il regolamento comunale vigente che vieta l’installazione all’interno del centro urbano e comunque vietato l’installazione di impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni e diffusione radio televisiva e dunque rispettare la salute dei cittadini per evitare ulteriori campi elettromagnetici che minano alla salute degli abitanti, domani 14/06/2023 ci sarà un incontro con il sindaco nel primo pomeriggio e a seguire alle ore 17:00 consiglio comunale aperto alla cittadinanza, per questa situazione molto spiacevole. Il comitato prende atto dell’ordinanza di sospensione dei lavori di installazione emessa da sindaco in data odierna ed ordina la sospensione dei lavori per la durata di 15 giorni. Il comitato rileva inoltre che a distanza di circa 200 metri vi è una scuola primarie e dell’infanzia e alla stessa distanza due ulteriori plessi di scuole elementari.