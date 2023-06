Siculiana, al via lavori per una nuova scuola dell’infanzia

A breve inizieranno i lavori per una nuova scuola dell’infanzia a Siculiana. La collocazione della nuova scuola consentirà la costruzione di un unico polo didattico, che insieme al centro sociale, costituirà un elemento qualificante, con l’adozione di nuove metodologie di insegnamento e favorirà la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola, requisito essenziale per un’azione educativa attenta ai bisogni dei bambini e dei ragazzi.

“Una struttura innovativa, con spazi adeguati e soprattutto in grado di far vivere il “tempo scuola” ai nostri bambini in ambienti stimolanti e accoglienti.Ogni aula/sezione avrà spazi ampi, con annesso orto didattico e servizi igienici, oltre a spazi per attività comuni e una mensa con annessa cucina per la preparazione dei pasti.” Cosi il sindaco Peppe Zambito.