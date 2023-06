Vandali in azione alla villa comunale di Naro, Brandara: “un fatto che mi disgusta”

“Sono profondamente amareggiata. Ieri ho eseguito un sopralluogo alla Villa Comunale per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la nuova area fitness e ho scoperto che qualche vandalo non solo ha danneggiato un’aiuola ma ha anche calpestato una targhetta che era stata collocata da un cittadino che aveva adottato quest’area verde e che ricordava la memoria di suo padre. E’ un fatto che mi disgusta, che denota soprattutto un disprezzo verso ciò che è pubblico e verso un nostro concittadino scomparso che non dovrebbe trovare spazio tra i componenti della nostra comunità. Inutile dire che accederemo alle immagini di videosorveglianza per tentare di risalire all’autore di questo gesto odioso. Ancora una volta, come in passato, invoco il senso di responsabilità degli autori: presentatevi al Comune e fate ammenda riparando quanto qualcuno, con amore, aveva creato.” Cosi la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara.