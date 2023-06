Agricoltura in ginocchio, Zimbardo: “chiediamo lo stato di calamità”

“Le condizioni meteo degli ultimi mesi hanno messo in ginocchio l’agricoltura e non possiamo restare fermi a guardare. Abbiamo deciso dunque di riunirci e appellarci al On. Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’Ass. Regionale all’Agricoltura, l’On. Luca Sammartino, per chiedere un incontro che approfondisca la delicata situazione e le conseguenze che questa crisi climatica sta provocando, che non possono di certo essere sottovalutate o ignorate.

Chiediamo pertanto delle azioni concrete, ma soprattutto immediate, per contrastare le difficoltà che il settore cerealicolo zootecnico, prezioso e fondamentale per il nostro territorio, sta affrontando e si troverà ad affrontare nel prossimo futuro.L’agricoltura è uno dei pilastri determinanti della nostra economia e in un periodo storico caratterizzato sempre di più dal cambiamento climatico, con conseguenze purtroppo irrimediabili, diventa necessario mettersi a disposizione di coloro che hanno subìto perdite e danni.Quindi si è concordato una delibera di Consiglio Comunale per chiedere lo stato di calamità naturale che proporremo a tutti i Comuni e una riunione estesa a tutti gli allevatori per discutere delle proposte da portare all’attenzione del Presidente della Regione.” Cosi in una nota il neo sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo.