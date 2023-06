Campobello di Licata, nomina per Sportello unico per edilizia

Sportello unico per edilizia – “Sue”. Approvazione del disciplinare ed organizzazione delle funzioni.

L’Ingegnere Luigi Monaco è stato nominato, dalla Giunta municipale di Campobello di Licata, responsabile dello Sportello unico edilizia. Secondo l’amministrazione comunale, Monaco è “dotato delle necessarie capacità ed esperienze professionali”. La decisione dell’Esecutivo per “garantire una migliore ripartizione del lavoro in seno al quarto settore comunale Lavori pubblici, Edilizia e Manutenzione”. Si è reso necessario quindi individuare il responsabile del Sue.

La giunta comunale, inoltre, ha approvato il Contratto collettivo decentrato 23-25

GIOVANNI BLANDA