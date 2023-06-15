Canicattì, convocazione Consiglio Comunale ordinario per martedì 20 giugno

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA (COMMA 3 ART. 49 DEL SUDDETTO VIGENTE REGOLAMENTO), PER LE ORE 19,00 DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 20,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLA SEDUTA CHE SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
3. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 COMMA 4 DEL D.LGS.N. 50/2016”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18147 DEL 08/05/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: C. SCIABARRÀ , G. CILIA, F. FALCONE, G. LALICATA, E G. LO GIUDICE;
4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO – UGO FOSCOLO CANICATTÌ”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 23312 DEL 12/06/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: ANGELO CUVA. CALOGERO MURATORE, GIANGASPARE DI FAZIO;
5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE – MODIFICA DELL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18455 DEL 9/05/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: DARIO CURTO;
6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “NOMINA COMMISSIONE COMUNALE AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI (2024-2025)” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 20841 DEL 25/05/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 1 D.SSA M. CIGNA;
7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE RUOLO P.M., CANONI PREGRESSI E ALTRE ENTRATE” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 22829 DEL 08/06/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 7 COMANDANTE DR.SSA PATRIZIA SOLA;
8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, (TUSP) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 23343 DEL 12/06/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 3 SERVIZI FINANZIARI DR.SSA CARMELA MELI
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.
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