Turista svizzera muore a Salina, malore mentre fa il bagno

Tragedia nel mare delle isole Eolie. Una donna orginaria della Svizzera, di 77 anni, ha perso la vita a Santa Marina Salina. La signora ha avvertito un malore mentre stava facendo il bagno in acqua. Inutile, purtroppo, il tentativo di rianimarla dal parte del personale di soccorso.

Il malore in mare, poi il decesso

Secondo quanto ricostruito dai presenti, la turista originaria di Ginevra ha sentito un malessere mentre stava facendo il bagno. In seguito, la donna si è avvicinata all’imbarcazione sulla quale stava trascorrendo le vacanze insieme ad alcuni conoscenti, chiedendo aiuto. Ricevuti i primi soccorsi, la donna è stata trasportata con un gommone a riva, dove ad attenderla vi era un’ambulanza del 118. Ma nonostante ciò, la signora è deceduta per un arresto cardiocircolatorio.

In seguito al decesso, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha autorizzato il trasferimento della salma a Lipari, per essere sottoposta ad autopsia nell’obitorio del cimitero. Dopodichè, il corpo sarà riconsegnato ai familiari per potere celebrare i funerali.