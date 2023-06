Agrigento, ok alla progettazione esecutiva della rigenerazione urbana di Villaseta

Passa alla fase progettuale il programma di rigenerazione urbana del quartiere di Villaseta ad Agrigento, attesa e auspicata da anni. Si sono infatti concluse, con esito favorevole, le procedure di espletamento della gara e le verifiche dei requisiti delle società, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione, definitiva ed esecutiva, degli interventi, elaborati dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Agrigento, al fine di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale ed ambientale del quartiere di Villaseta.

«L’Amministrazione comunale di Agrigento – afferma il sindaco Franco Micciché – ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel quartiere di Villaseta e Santa Croce».

«Il pacchetto degli interventi avviati – spiega l’assessore Gerlando Principato – sono stati pensati e disegnati dentro una cornice unitaria con il preciso obiettivo di rimodellare l’intero assetto urbanistico del quartiere, rinnovando gli elementi delle aree pubbliche e con esse la capacità di attrarre e incentivare il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio abitativo. Un’operazione che rappresenta una vera sfida di strategia sociale, per consegnare alla popolazione residente una rinnovata qualità dell’abitare, attraverso una prima e completa riqualificazione degli spazi pubblici che, ci auguriamo, traineranno la rigenerazione fisica, sociale ed economica delle abitazioni».

Una sfida che dall’amministrazione, verrà affrontata a partire da un necessario e fondamentale processo di partecipazione sociale alle scelte progettuali; nei prossimi giorni saranno avviati incontri con i cittadini che daranno ai progettisti idee e suggerimenti da riportare nella pratica progettuale. Vogliamo cosi permettere alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi pubblici, con miglioramenti sul lungo periodo della qualità della vita, della sfera sociale, economica e ambientale.

Ecco nel dettaglio gli interventi previsti (vedi foto): 1) riqualificazione, con realizzazione di servizi per la mobilità ecosostenibile, del parcheggio “Cugno Vela”; 2) riqualificazione e opere di arredo urbano dell’area compresa tra via Parco del mediterraneo e via caduti di Marzabotto; 3) riqualificazione e opere di arredo urbano del verde attrezzato di via Caduti di Marzabotto; 4) riqualificazione della via caduti di Marzabotto tratto nord-est; 5) riqualificazione della via caduti di Marzabotto – tratto nord-ovest; 6)riqualificazione delle aree contestuali e pertinenziali al campo d’atletica leggera.