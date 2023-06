Addio al Prof. Vincenzo Ragusa: un uomo di grande stima e tenacia

È con profondo dolore che oggi dobbiamo annunciare la triste scomparsa del Prof. Vincenzo Ragusa, una figura amata dai suoi cari e rispettata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il Prof. Ragusa, fratello di Piero, laureato in Economia e Commercio, docente di Matematica e di Scienze Statistiche nonché ufficiale in congedo, ci ha lasciati dopo una strenua battaglia contro una malattia che lo ha colpito implacabilmente. Ora raggiunge il suo posto nel cielo, riunendosi con la sua amata Emilia, con cui ha condiviso ben 55 anni di vita coniugale.

Il Prof. Vincenzo Ragusa rimarrà per sempre nei cuori dei suoi cari, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia. Ai suoi figli Salvatore, Dario e Roberta, alle nuore Rossana e Serena, ai nipoti Vincenzo, Barbara, Alessandro, Lorenzo e Leonardo, alla sorella Maria e al marito Alfonso, al fratello Piero e alla moglie Assunta, così come a tutti i cognati e parenti, giungano le nostre più sentite condoglianze. In questo momento di dolore e separazione, speriamo che possano trovare conforto nelle meravigliose memorie e negli insegnamenti lasciati loro da un uomo così straordinario.

I funerali del Prof. Vincenzo Ragusa si terranno il prossimo Lunedì 19 Giugno, alle ore 15:30, presso la Chiesa SS CROCIFISSO (S. Vito) ad Agrigento. Sarà un momento di commiato e riflessione, in cui parenti, amici e colleghi potranno rendergli omaggio.