Il questore Ricifari in ospedale per donare il sangue: “Un dovere morale ed etico”

In occasione della giornata nazionale donazione del sangue, che si è svolta giorno 14 giugno, continua l’impegno itinerante su tutto il territorio nazionale dell’associazione “DonatoriNati” della Polizia di Stato. Questa mattina anche il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, si è recato presso il poliambulatorio dell’ospedale di Agrigento, diretto dal primario Filippo Buscemi, per effettuare la donazione. “Donate, perché donare è vita. È da 18 anni che dono il sangue, ed è fondamentale per la vita di ciascuno di noi”, ha detto il questore Ricifari.