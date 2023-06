Rubati computer all’ospedale Civico di Palermo, indagini in corso

Rubati due computer un cellulare e alcune web cam nei locali che ospita il coordinamento infermieristico dell’ospedale Civico di Palermo.

Computer importanti, non tanto per il valore in sé, quanto per i dati che erano memorizzati che riguardano pazienti, terapie ma anche concorsi e gare d’appalto. I ladri sono entrati nel plesso non distante dall’Ismett e hanno messo a soqquadro le stanze portando via il materiale informatico trovato.

Le indagini sul furto sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e hanno sentito i responsabili della struttura.