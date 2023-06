Carta solidale acquisti di beni di prima necessità: rilasciata l’applicazione web dedicata ai Comuni

è stata rilasciata l’applicazione web dedicata ai Comuni, disponibile sul portale dell’Istituto accedendo all’area tematica “INPS e i Comuni” alla voce servizi al cittadino selezionando servizi e, successivamente, carta solidale acquisti.

In tale applicazione sono presenti le liste di beneficiari selezionati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti e secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del citato decreto, per l’accesso al beneficio.

In concomitanza al rilascio dell’applicazione dedicata, si è svolto, giorni addietro, un webinar, dedicato ai Comuni, con la partecipazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di ANCI, Poste Italiane S.p.a. e INPS, nel quale sono state illustrate le principali caratteristiche della misura, le funzionalità tecniche dell’applicazione web predisposta dall’Istituto e le modalità di gestione delle carte.

Per gli operatori comunali interessati che non fossero riusciti a collegarsi, la registrazione rimarrà disponibile alcuni giorni allo stesso link di accesso al webinar. Le slide utilizzate nell’incontro verranno pubblicate nella applicazione web nella quale sono, altresì, presenti le istruzioni operative per i Comuni incluse nel manuale utente e dove, nei prossimi giorni, saranno pubblicate alcune faq destinate ad agevolare la gestione della misura.

Si rammenta che, entro e non oltre 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno, i Comuni dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari, previa specifica abilitazione al servizio “Carta solidale acquisti di beni di prima necessità” da richiedere, secondo le indicazioni già fornite con il messaggio n. 1958/2023.

I Comuni dovranno abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, unitamente a copia del documento di identità dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso.

Si rappresenta, inoltre, che gli interessati riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento del beneficio, con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, indicati nell’elenco allegato al decreto o disponibili accedendo dal sito web o dall’app di Poste (www.poste.it) all’applicazione “cerca ufficio postale e prenota”. Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. Si precisa che la carta che verrà consegnata è già attiva e potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.