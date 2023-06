Furti di maioliche a Sciacca, Riesame annulla misure: “Non è associazione a delinquere”

Il tribunale del Riesame di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso avanzato dalla difesa, ha disposto l’annullamento e la sostituzione delle misure cautelari nei confronti di tre indagati coinvolti in un’inchiesta su una presunta banda specializzata in furti di maioliche storiche dell’800. L’operazione, coordinata dalla procura di Sciacca, era stata eseguita nelle scorse settimane dai carabinieri della locale Compagnia. Il tribunale della Libertà ha escluso la contestazione di associazione a delinquere.Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giovanni Forte, Francesco Di Giovanna e Salvatore La Vardera.

L’attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Sciacca, prende le mosse dall’arresto a Sambuca di Sicilia, da parte della locale Stazione Carabinieri, di alcuni appartenenti al gruppo criminale, sorpresi, nel febbraio del 2022, mentre rubavano da una villa disabitata numerose maioliche e consentiva un’analisi mirata di alcune denunce di eventi simili presentate dai proprietari di diverse abitazioni di vecchia costruzione, perlopiù disabitate, ubicate nelle province di Agrigento e Trapani. Le indagini, al cui positivo esito contribuiva il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico di Palermo, culminavano, nella prima fase, con diverse perquisizioni e con il ritrovamento di diverse decine di maioliche, vasi in terracotta, candelabri e argenteria varia.