Incendio in un panificio, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio in un panificio in via Serradifalco a Palermo. Le fiamme sono partite dal forno. L’attività era chiusa. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme che hanno pesantemente danneggiato i locali.

I tecnici del comando provinciale della caserma Caramanna stanno accertando le cause del rogo che dovrebbe essere di natura accidentale.