Picchia e ruba denaro alla madre, arrestato 22enne

Gli accertamenti effettuati, corroborati dalla denuncia della vittima, hanno permesso di ricostruire che la 62enne, era stata aggredita dal figlio con degli schiaffi e colpi al volto, minacciata di morte, per poi essere rapinata di 100 euro.La donna non era nuova alle minacce e maltrattamenti del figlio, che non aveva mai denunciato per paura.

La vittima, a causa dell’infortunio patito durante l’aggressione, è stata trasportata in ospedale, dove è stata visitata e successivamente dimessa con 15 giorni di prognosi. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, fino all’avvenuta convalida dell’arresto.