Immigrazione clandestina, Granata: “Servono misure compensative a favore di Lampedusa”

ll responsabile provinciale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia Giancarlo Granata: “L’isola di Lampedusa non può continuare a farsi carico di essere (da sola) la frontiera dell’Europa infatti con il susseguirsi di continui sbarchi spot di Lampedusa è ormai al collasso .

Lampedusa – continua Granata – essendo il punto di prima accoglienza subisce con i continui sbarchi reiterati disagi, oltre che un danno alla propria naturale vocazione turistica.

Se da un alto apprezziamo i provvedimenti assunti con il decreto Immigrazione, al fine di arginare il grave fenomeno dell’ l’immigrazione clandestina e contro il gigantesco business che c’è dietro e l’incessante azione diplomatica portata avanti dalla Premier Giorgia Meloni con i paesi rivieraschi dell’Africa Settentrionale, dall’altro è opportuno l’adozione di ulteriori misure compensative a favore dell’isola di Lampedusa e della provincia di Agrigento .

L’auspicio – conclude Giancarlo Granata – è che dell’l’isola di Lampedusa e della nostra provincia si parli anche attraverso delle mirate campagne di marketing, per le loro bellezze naturali, culturali, archeologiche, monumentali ed enogastronomiche conosciute apprezzate in tutto il mondo”.