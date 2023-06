Rifiuti gettati in strada, lo sfogo del sindaco di Agrigento: “Anche insospettabili, vergognatevi”

Ventisette persone pizzicate a gettare rifiuti per strada in appena una settimana. È il report diramato dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che non ci sta e si sfoga. Degli sporcaccioni ben 24 sono risultati peraltro essere evasori e 3 addirittura mai censiti. Tra loro anche i cosiddetti “insospettabili”.

Ecco le parole del primo cittadino: “Mi fa rabbia tutto questo. Tra le immagini che abbiamo acquisito ci sono anche coloro i quali dovrebbero avere un livello culturale elevato ma che invece non rispettano le regole. Non posso pubblicare le foto per legge ma è vero che posso venire a casa vostra e mortificarvi davanti i vostri figli. È inaudito tutto questo. Vergognatevi”