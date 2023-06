Si è svolto a Trento il meeting della rete nazionale “Misericordia e Solidarietà”

Si è svolto a Trento, nei giorni di sabato e domenica scorsi, il meeting della rete nazionale “Misericordia e Solidarietà” che abbraccia circa 9oo associazione e più di 1 milione di soci in tutta Italia.

La rete nata nel 2018, dopo la riforma del terzo settore, prevede la formazione di reti nazionali per dialogare con le istituzioni pubbliche, formata dalle Misericordie d ‘Italia, Croce Bianca di Milano, FDS Federazione volontari del soccorso, CIPAS Consorzio Italiano Pubbliche Assistenze e tante altre sparse su tutto il territorio nazionale. Essa rappresenta la più importante rete del volontariato in Italia, ha dichiarato Salvino Montaperto Consigliere nazionale del movimento delle Misericordie. Ad onore del vero la mia partecipazione, unitamente al V. Presidente di Confederazione Nazionale Ugo Bellini ed al presidente della Federazione Sicilia delle Misericordie, ha rappresentato la federazione delle Misericordie siciliane come responsabile regionale della formazione al tavolo specifico sul riassetto del sistema dell’emergenza in Italia e sui percorsi formativi, che dovranno nascere alla luce delle ipotesi di riforma istituzionale che interessano la figura del professionista soccorritore.

A tal proposito, su mia proposta, la rete ha approvato la costituzione di un comitato tecnico scientifico nazionale per dare vita a linee guida, protocolli e percorsi formativi in campo socio- sanitario. Inoltre, ha continuato Montaperto, ho portato al tavolo un nuovo percorso formativo a cui sto lavorando, che ha suscitato l’interesse generale e che riguarda la formazione laica sull’emergenza tempo dipendente, che vuole avere l’ambizione di superare il semplice percorso ormai acquisito in maniera diffusa del cosi detto BLSD ovvero le tecniche di rianimazione cardio-polmonare.

Gli interventi tempestivi, in talune circostanze che possono trovare risposta in un’ampia fascia della popolazione appositamente formata, sono anche altre, come la disostruzione delle vie aeree e le tecniche di tamponamento emorragico. Ormai abbiamo visto che anche le istituzioni scolastiche si stanno aprendo a introdurre ore extracurriculare di formazione che riguardano il primo soccorso e questo nuovo format potrebbe costituire una base di partenza per diffonderlo a cominciare dagli ordini scolastici, ha concluso Salvino Montaperto.

Avere un numero alto di persone formate come per il blsd, anche per gli altri due ambiti in cui il fattore tempo e determinante, sarebbe fondamentale per salvare vite umane. Durante le giornate importanti relatori hanno interloquito con noi, in primis uno dei massimi intellettuali europei dell’economia sociale come il Professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna, insieme al Dott. Lombardi Direttore Generale del terzo settore del Ministero del Lavoro e politiche sociali e al dott. Cantucci Direttore Generale dell’AIRC.