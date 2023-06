Sono due le licenze edilizie rilasciate dal Comune di Campobello di Licata. Questi i nomi: Gaetano Loggia, cambio di destinazione d’uso, da deposito agricolo ad abitazione, successivo ampliamento e realizzazione di un vano con servizi igienici, in contrada Puccio Salamone; Giovanni Cannarozzo, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del fabbricato in via Luigi Giglia.

GIOVANNI BLANDA