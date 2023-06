Tenta di consegnare droga ad un detenuto, i cani se ne accorgono e ingoia la dose

“Un uomo è stato fermato e denunciato per avere cercato di consegnare droga ad una familiare reclusa. Non appena si è accorto della presenza dei cani antidroga il parente ha inghiottito la dosa di stupefacente. Scena che è stata vista dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere Pagliarelli di Palermo”. E’ quanto dice Calogero Navarra, segretario del Sappe.

L’uomo è stato perquisito e come disposto dal pm di turno in ospedale sono stati eseguite delle radiografie che hanno confermato la presenza dell’involucro ingerito. Alla fine l’uomo ha ammesso tutto. “Il plauso del Sappe va alla professionalità, abnegazione e astuzia del personale del corpo di polizia penitenziaria – dice Donato Capece segretario generale del Sappe – che, ancora una volta in maniera brillante, con immediata risoluzione investigativa e con un professionale intervento hanno stroncato sul nascere la detenzione e l’uso di droga in carcere”.