Democrazia Cristiana, Cuffaro: “Se severi e puliti tra 4 anni stravinciamo”

“Partendo dal nulla ma dalle idee e dai valori, siamo riusciti in due anni a creare una straordinaria comunità di persone. Siamo una grande famiglia di democristiani: un partito libero, aperto, plurale e democratico. Adesso dobbiamo stare ulteriormente attenti, perché potrebbe esserci un allargamento della nostra famiglia e allora dobbiamo essere severi e puliti, se lo saremo tra quattro anni stravinceremo dappertutto”. Così il leader della Dc, Totò Cuffaro, parlando davanti a dirigenti e simpatizzanti riuniti a Palermo, nella segreteria del partito, per fare il punto sull’attività svolta dagli assessori e dai consiglieri democristiani a Palermo nel primo anno di consiliatura.

Parlando alla platea, Cuffaro ha aggiunto: “In un anno di amministrazione comunale non ho mai avuto il bisogno di chiedere nulla, zero. La Dc non è più un partito delle prebende e dello scambio elettorale, ma è il partito a servizio delle persone. Abbiamo costruito dentro il Consiglio comunale una squadra straordinaria; vedere tante persone motivate e coraggiose e mi emoziona pensare che due anni fa tutto questo poteva essere una follia. Questo mi responsabilizza e ci impone di essere severi con noi stessi e puliti. Non partito pulito non c’è in giro neanche tra quelli che pensano di essere moralizzatori”.