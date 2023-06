Passano in II commissione all’Ars tre importanti emendamenti al Collegato del bilancio voluti dalla Lega a firma del capogruppo Marianna Caronia. Uno, in particolare, riguarda l’applicazione del contratto dei regionali previsto per il comparto non dirigenziale ai dipendenti del Ciapi. “Si tratta di una norma – afferma il capogruppo Lega Marianna Caronia – che uniforma il trattamento economico dei dipendenti Ciapi a quello previsto per i dipendenti regionali. La misura prevista nel ddl di prossima approvazione in aula -continua Marianna Caronia – non comporterà nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Un altro emendamento approvato – continua il capogruppo della Lega – prevede che il Servizio sanitario regionale d’intesa con l’Ordine dei biologi attivi corsi di formazione per gli iscritti finalizzato a consentire che i biologi possano svolgere ulteriori funzioni nelle strutture sanitarie e a domicilio dei pazienti riguardo all’effettuazione di prelievi venosi e di tamponi. Infine, un ultimo emendamento prevede la riclassificazione del personale non dirigenziale della Regione, così come previsto dalle norme statali, e lo stanziamento dei fondi – conclude Caronia – per il trattamento accessorio del personale. Per queste due misure sono stati stanziati 4,8 milioni di euro”.