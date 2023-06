Prodotti ittici mal conservati, condannato pescivendolo

Cinquemila euro di multa per non aver vigilato sulla tutela della salute pubblica in seguito al rinvenimento di oltre cento chilogrammi di pesce congelato in un cattivo stato di conservazione. La Corte di Cassazione mette fine alla vicenda giudiziaria che ha riguardato un pescivendolo di Sciacca. Confermati i precedenti gradi di giudizio.

La vicenda scaturisce in seguito ad un accertamento dei carabinieri del Nas. Il sessantenne venne denunciato. Respinto il ricorso della difesa che aveva invece sostenuto che i prodotti non fossero esposti alla vendita in attesa di smaltimento.