Target: il Talent Show di Giuseppe Moscato, un evento su TVA

Preparati per una puntata speciale di Target, il celebre Talent Show condotto da Giuseppe Moscato, che ti terrà incollato allo schermo e farà vibrare le tue corde emozionali. Con ospiti di grande talento come Stefano Tese, Letizia Pace, Lina Petrucci, Carmelo Pitritto, la direttrice della scuola di canto Arcadia, Angela Maniglia, e la nostra splendida Narese, Giovanna Ferraro, questa puntata si prospetta come una serata indimenticabile.

Se sei un appassionato di musica e intrattenimento, segna queste date sul tuo calendario: Mercoledì alle ore 21:00, Giovedì alle ore 16:00, Venerdì alle ore 23:30, Sabato alle ore 12:30 e Domenica alle ore 10:30. Sarà possibile seguire la diretta su TVA Icn92 del Digitale Terrestre o in streaming sul sito www.Televideo AgrigentoTv.

Giuseppe Moscato, affascinante e talentuoso presentatore di Target, ha fatto incetta di artisti eccezionali per questa puntata speciale. Stefano Tese, famoso ballerino e coreografo, sarà uno degli ospiti principali. La sua presenza sul palco è sempre sinonimo di spettacolo e passione, e sicuramente lascerà il pubblico senza fiato con le sue performance mozzafiato.

Ma le sorprese non finiscono qui. Letizia Pace, voce potente e affascinante, si unirà a Moscato e al talent show per regalarci momenti di pura magia musicale. Lina Petrucci, talentuosa attrice e cantante, incanterà il pubblico con la sua straordinaria presenza scenica e il suo carisma unico.

Carmelo Pitritto, un giovane talento emergente nel mondo della musica, sarà un’aggiunta entusiasmante a questa straordinaria line-up di artisti. La sua voce calda e la sua passione contagiosa sicuramente rapiranno i cuori degli spettatori.

La direttrice della rinomata scuola di canto Arcadia, Angela Maniglia, condividerà la sua esperienza e offrirà preziosi consigli per aspiranti cantanti e performer. La sua presenza nella puntata speciale di Target garantirà un tocco di professionalità e competenza.

Non da meno, la nostra Giovanna Ferraro, talentuosa Narese, si esibirà sul palco di Target, mostrando la sua incredibile voce e il suo carisma unico. Giovanna ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua passione contagiosa, e non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo per noi.

Preparati per una serata straordinaria, piena di talento e emozioni forti. Le esibizioni degli ospiti saranno accompagnate da una produzione di altissimo livello, con scenografie suggestive e luci mozzafiato.

Non perdere questa puntata speciale di Target, in onda Mercoledì alle ore 21:00, Giovedì alle ore 16:00, Venerdì alle ore 23:30, Sabato alle ore 12:30 e Domenica alle ore 10:30. Sintonizzati su TVA Icn92 del Digitale Terrestre o collegati al sito www.Televideo AgrigentoTv per vivere l’emozione di uno spettacolo unico nel suo genere. Preparati a essere travolto dalla magia della musica e dell’intrattenimento con Target e Giuseppe Moscato!