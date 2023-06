Campobello di Licata, Corteo d’Epoca per la festa di San Giovanni Battista

Festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista a Campobello di Licata. Dopo la santa messa (Chiesa Madre San Giovanni Battista), interessante incontro-dibattito “Giovanni è il suo nome”, con l’antropologo Tony Frenda (ore 19,30). Alle ore 20, Giovedì 22 giugno, in chiesa, “Roveto Ardente”, animato dal gruppo RnS di Palma di Montechiaro. La Sagra degli “Antichi sapori”, alle 21, in Piazza Giovanni Paolo Secondo, è l’evento clou di venerdì. Sabato (vigilia della festa), ore 16, seconda edizione del “Corteo d’epoca”, dalla via Gagarin, con sbandieratori, tamburi, cavalli a sella, abiti medievali, giullari di corte. Conclusione in Piazza XX Settembre. Il corteo storico è una manifestazione che rievoca le diverse fasi della storia umana, mostrando le tradizioni e le culture di vari popoli e civiltà. Il paese si trasforma in un palcoscenico a “cielo aperto”, dove sfilano personaggi in costume che rappresentano le epoche antiche di egizi, romani e greci, il medioevo delle crociate e degli ottomani, il Settecento e l’Ottocento. Il corteo è accompagnato da musiche, danze, spettacoli pirotecnici, falconieri. Il corteo storico – voluto fortemente anche dal Comune – è un’occasione per conoscere meglio il passato e apprezzare il presente. Il sipario dei festeggiamenti cala, domenica, con la processione del santo (ore 20).

Giovanni Blanda