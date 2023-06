Violenze a madre e figlia, prescrizione per marito padrone ma condannato al risarcimento

L’ha scampata, in sede penale, perché è intervenuta la prescrizione ma sarà condannato al risarcimento in sede civile un 68enne siracusano, accusato di maltrattamenti e stalking ai danni della ex moglie, 56 anni, e della figlia.

Le violenze

I fatti risalgono al 2011, in quel periodo, secondo la tesi degli inquirenti, l’uomo avrebbe vessato le vittime, assistite dagli avvocati Antonino Campisi e Antonio Cappello, costringendole a vivere in un clima di paura, intriso di aggressioni fisiche e psicologiche.

Il processo

Le donne, messe con le spalle al muro, decisero poi di andarsene ed a quel punto il 68enne si sarebbe reso protagonista di atteggiamenti molesti e di comportamenti persecutori. Ne nacque un procedimento giudiziario, concluso in primo grado, con una condanna per l’imputato pari ad 8 mesi per alcuni capi di imputazione ma la prescrizione ha successivamente posto fine al processo penale. La vicenda, come sostenuto dagli avvocati difensori delle vittime, avrà, però, un epilogo favorevole in sede civile, come stabilito, del resto, nella sentenza di condanna del giudice di primo grado.